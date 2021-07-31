إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح

شهد طريق الضبعة - مطروح انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا في نطاق قرية الجفيرة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مطروح الساحلي، ووجود مصابين، فتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف من النقاط القريبة، وقامت بنقل المصابين الـ 13 إلى مستشفى الضبعة المركزى، وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

والمصابون من محافظات مختلفة وحالاتهم بالمستقرة، وتراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح بسيطة وتم إخلاء ورفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.