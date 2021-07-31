محافظ بورسعيد: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا

"محافظ بورسعيد" : توزيع ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا..

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بتوزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي، والذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل، جاء ذلك استقبال محافظ بورسعيد لسيارة صكوك الأضاحي بالديوان العام.

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف والاستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بما يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم ويوجه برفع كل الإشغالات.

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

وفي شأن آخر كان قد وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بإزالة كل الإشغالات والتعديات المتواجدة بمحيط مديرية التربية والتعليم بحي الضواحي، وذلك لمنع الازدحام وإعاقة الحركة فى هذه المنطقة الحيوية، مطالبًا رئيس حى الضواحى برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم وتوقيع العقوبات على واضعي الإشغالات مرة أخرى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمحافظ بورسعيد اليوم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

كما طالب اللواء عادل الغضبان، أصحاب المحال المتواجدة بمحيط مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة لهم ومنع وضع الإشغالات والمخالفات التى تشوه المظهر الحضاري وتسبب الإزدحام فى الحركة، مناشدًا المواطنين بضرورة دعم جهود الدولة والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تنمية وتطوير تهدف لتحسين مستوى المعيشة والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع العقوبات على غير الملتزمين بالمساحات القانونية المقررة لهم.

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي

وضع الإشغالات والمخالفات التى تشوه المظهر الحضارى وتسبب الازدحام فى الحركة، مناشدًا المواطنين بضرورة دعم جهود الدولة والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تنمية وتطوير تهدف لتحسين مستوى المعيشة والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع العقوبات على غير الملتزمين بالمساحات القانونية المقررة لهم.

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