السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 633 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم السبت، تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 343 ألفًا و849 مُصابًا.


وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و23 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.


وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 332 ألفًا و926 شخصًا فور تسجيل 174 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


يُشار إلى أن أذربيجان أجرت على مدار أمس 10 آلاف و386 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

 

كورونا حول العالم

        

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليون حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 21ر4 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

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