صيادلة دفعة «1971» بجامعة القاهرة يحتفلون باليوبيل الذهبى للتخرج

صيادلة ١٩٧١

نظم عدد من خريجى كلية الصيدلة جامعة القاهرة دفعة 1971 ملتقى تجمع خريجى الدفعة، وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على تخرجهم من الكلية.

وضم الملتقى خريجي الدفعة ونخبة من الأساتذة الذين درسوا للخريجين ومن طلبة كلية الصيدله الحالين، وذلك بمشاركة كوكبة من علماء مصر في الداخل والخارج، ومعظمهم خبراء في صناعة الأدوية ومراكز الأبحاث العالمية، مثل الدكتور ماجد أبو غربية أحد علماء صناعة الدواء في أمريكا ومؤسس ومدير مركز مولدر لصناعة الدواء في أمريكا، ولقد توصل فريق أبحاثه لاكتشاف ١٠علاجات وأدوية لعلاج العديد من الأمراض، منها مضادات حيوية وأدوية لعلاج الاكتئاب وعلاج السرطان، و حصل على أكثر من 120 براءة اختراع.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود، منسق ملتقى خريجي دفعة صيدلة جامعة القاهرة 1971م، إن فكرة تجمع خريجي الدفعة لم تكن من السهل تنفيذها، ولكن حاولت التواصل مع الدفعة من خلال البحث عن أرقام للتواصل مع زملائنا الذين يعيشون خارج مصر.

وأشار "عبد المقصود" لـ" الدستور" إلى أن فكرة ملتقى خريجي دفعة صيدلة لعام 1971 للاحتفال بمرور 50 عامًا على تخرجنا، وأيضًا بهدف دعم الترابط والتواصل بيننا، خاصة أن معظمنا أصبحوا شخصيات مرموقة بعالم صناعة الأدوية ، ومن أهمهم الدكتور ماجد أبو غريبة أحد علماء صناعة الدواء بأمريكا.

وتابع قائلًا: "نفتقد في وقتنا الراهن الحفاظ على العلاقات الودية بين خريجي الجامعات في الوقت الراهن، ولهذا حرصت على دعوة أساتذة الجامعة الذين درسوا لنا بالجامعة، وأيضًا أجيال شابة من خريجي كلية صيدلة بجامعة القاهرة من الدفعات الشابة".

وأوضح أن تجمع صيادلة جامعة القاهرة دفعة71 بها العديد من الباحثين المميزين في صناعة الأدوية، والذين قرروا أن يساهموا في دعم هذه الصناعة بمصر، من خلال السعي إلى إطلاق مبادرة بوقت قريب قائمة على صيادلة الدفعة، والذين يديرون أكبر شركات الأدوية بمصر وخارجها بدول أمريكا وكندا وغيرها، مضيفًا أن خريجي الدفعة الذين لم يستطيعوا الحضور بملتقى اليوم، تواصلنا معهم عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني.

وأكد أن جميع أعضاء الدفعة يريدون تطوير صناعة الدواء بمصر، خاصة الذين عملوا بمجال الأبحاث خارج مصر، ونريد الاستفادة من خبراتهم بالوقت الراهن لتطوير هذه الصناعة، خاصة مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأسيس جمهورية جديدة لبلدنا تسعى إلى تطوير ودعم كافة المجالات، ومن أهمها مجال صناعة الدواء، ليقوم على كوادر متميزة بالبحث العلمي في مجال الدواء لمختلف الأمراض بمصر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور ماجد أبو غريبة، خريج صيدلة القاهرة دفعة 1971، مؤسس مركز مولدر لصناعة الأدوية بأمريكا، إن بداية انطلاقه إلى عالم صناعة الدواء بخارج مصر بدأت منذ حصوله على الدكتوراة بأمريكا، وأنه يعمل بهذا المجال منذ أكثر من 26 عامًا.

وأشار "أبو غريبة" لـ" الدستور"، إلى أن فرصة جيدة أن نلتقي بشكل ودي مع دفعة الجامعة، لدعم الترابط والتواصل بيننا، وذلك جعلنا نفكر بشكل جيد أيضًا أن نسعى لمساعدة الصيادلة الشباب من خلال تدريبهم ودعمهم في مجال صناعة الأدوية القائمة على الابحا ، خاصة أننا نفتقد هذا الأمر في مصر فى الوقت الراهن.

وأوضح أن صيادلة دفعة 1971م تضع مصر على أولويات فكرها بالرغم من عملي بخارج مصر الإ أنني أسعى إلى المشاركة بأي خطوة تساهم في دعم صناعة الدواء بمصر، خاصة أن الأمراض التي تعاني منها شعوب الدول العربية مختلفة عن باقية الدول، ولهذا يجب أن نهتم بأبحاث الدواء بمصر الخاصة بطبيعة الأمراض المنتشرة بها، لنكون رواد بأبحاث صناعة الدواء الخاصة بنا، ولهذا أنا على أتم استعداد مع زملائي الصيادلة إلى بذل أي جهد لدعم صناعة الدواء، وسوف ندشن مبادرة قريبًا لدعم هذا الشأن.