توزيع 4 آلاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحي بأسوان (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 آلاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحي والذي تشرف عليه وزارة الأوقاف ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودي الدخل.

لحوم صكوك الأضاحي بأسوان

وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ومديرى الإدارات.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على الإستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجًا بمختلف القرى والمناطق الشعبية، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصري.

لحوم صكوك الأضاحي بأسوان

جدير بالذكر أن توجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية لأحدى السيدات بلا مأوى، وتعاني في نفس الوقت من أمراض نفسية مع حمايتها من احتمالية تعرضها لحادث مروري.

وترجع التفاصيل إلى رصد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء مروره بطريق السادات أمام حي خالد، السيدة وهي جالسة على الجزيرة الوسطى للطريق.

لحوم صكوك الأضاحي بأسوان

وعقب صدور توجيهات محافظ أسوان، قال أحمد حمدي، مدير عام التضامن الإجتماعى، إن بالتوجه للحالة تبين أنها مريضة نفسيًا وتدعى '' هـ . م . أ'' وكانت تقيم بإحدى قرى مركز أسوان ، وهى متزوجة، ولكن تعرضت لمشاكل أسرية مع قيام زوجها بهجرها.

وأوضح مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، أن بمجرد الوقوف على أبعاد المشكلة من خلال مبادرة " الناس لبعضهم" تم التواصل مع أحد أشقائها ، كما تم مرافقة الحالة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعي والطبية والعلاج المطلوب للسيدة تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان.