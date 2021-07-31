الحكومة الأردنية ترفع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، رفع أسعار الوقود بداية من غد الأحد بنسب تترواح ما بين 10 إلى 30 فلساً مقارنة بأسعارها خلال شهر يوليو الجاري.

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم اجتماعها الشهري برئاسة أمين عامّ الوزارة أماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر أغسطس بداية من غداً الأحد 1 أغسطس حتى 31 أغسطس ، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو ، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الماضى 2021.

أسعار الوقود في الأردن لشهر أغسطس

وجاءت أسعار الوقود في الأردن خلال الشهر المقبل كتالي:

ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر.

ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر.

ارتفاع سعر الديزل "السولار" بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر.

ارتفاع سعر الكيروسين "الكاز" بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر.

الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

1000 فلس تعادل 1 دينارًا أردنيًا، وتعادل 1.41 دولارًا أميركيًا.

أسعار البترول العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى لها فى شهر

وكانت أسعار البترول العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها فى شهر بعد كسرها حاجز الـ70 دولار للبرميل ووصوله إلى ما يقرب من 78 دولارا فى بعض الأسابيع خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك بدعم من تعافى اقتصاديات الدول المستوردة للنفط بعد تلقي لقاحات كورونا.

كما أدى ارتفاع معدلات التطعيم بلقاح كورونا في أغلب البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والبلدان الأفريقية إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادى بالتدريج مما نتج عنه عودة لكافة وسائل النقل وإعادة تشغيل المصانع التى كانت متوقفة، الأمر الذى أدى إلى زيادة فى الطلب على النفط يقابله نقص فى المعروض وبالتالى ارتفعت أسعار البترول العالمية، مما أثر مالياً على بعض الدول المستوردة للنفط .