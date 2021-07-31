القبض على متهمة بنشر أخبار كاذبة عن خناقة المرج

أكدت مصادر أمنية، أنه تم القبض على متهمة بنشر أخبار كاذبة عن المشاجرة التي وقعت بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة المرج، وبمواجهتها أقرت بنقلها الأخبار المتداولة في المنطقة محل سكنها، دون العلم بصحتها من عدمه.

من جانبه، نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله من ادعاءات، على أحد الحسابات الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن وفاة 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدى عليه ووفاته في وجود الأمن.

تفاصيل حبس المتهمين

كان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص في معركة المرج التي راح ضحيتها شخصان وأصيب 5 آخرون 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة المرج قد أمرت بتشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو المرج، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ٥ آخرين أصيبوا في نفس المشاجرة.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع متجول أمام محله للبيع، وأضافت التحريات أنه نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 20 متهما من طرفي المشاجرة، وأن فريقا من رجال المباحث تحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية باقي المتهمين لضبطهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 20 شخصاً من طرفي مشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بالقرب من محطة مترو المرج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط المشاجرة والسيطرة عليها، وتبين مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 20 شخصاً من طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وجارٍ البحث عن آخرين.