السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: إعطاء 48.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كورونا في كندا
كورونا في كندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 48.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ274 ألفا و320 جرعة في اليوم الواحد، وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 32 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 44ر1 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و553 حالة وفاة جراء الجائحة حتى الآن، ومر نحو عام و26 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اللقاحات كورونا كندا اللقاح كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان فى «التفاضل والتكامل»

الخريطة الكاملة لمراكز استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا

فقدنا الأمل في كليات القمة.. ماذا قال طلاب «علمي رياضة» عن امتحان «الاستاتيكا»؟

«الصحة» تبدأ استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تمنح تسهيلات سفر للفلسطينيين عبر معبرى بيت حانون واللنبى

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان