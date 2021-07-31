كندا: إعطاء 48.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 48.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ274 ألفا و320 جرعة في اليوم الواحد، وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 32 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 44ر1 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و553 حالة وفاة جراء الجائحة حتى الآن، ومر نحو عام و26 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.