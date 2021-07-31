«الصحة»: استمرار عمل القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار عمل القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه القوافل تشمل فحص المواطنين من بعض الأمراض منها أمراض العظام والنساء والتوليد والرمد.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 645عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 13 ألفا و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17 ألفا و513 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1175 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و959 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و668 مواطنا باسيوط، و3 آلاف و716 مواطناً بمحافظة اسكندرية، و1545 مواطناً بالاسماعيلية، و1491 مواطناً بالأقصر، و1394مواطناً بالبحر الأحمر، و6 آلاف و935 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و260 مواطناً بالجيزة، و4 آلاف و259 مواطناً بالدقهلية، و626 مواطناً بالسويس، و4 آلاف و112مواطناً بالشرقية، و2441 مواطناً بالغربية، و2905مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ5 آلاف و685 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و569 مواطناً بالقليوبية، و4 آلاف و933 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و101 مواطن بالمنيا، و2083 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و79 مواطناً ببنى سويف، و290 مواطناً بجنوب سيناء، و4 الآف و88 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و94 مواطناً بسوهاج، و1100 مواطن بقنا، و3 آلاف و487 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 798 مواطناً بمطروح.

وأكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.