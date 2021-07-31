السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا: هدفنا هو تحقيق السلام في ليبيا

الخارجية الهولندية
الخارجية الهولندية

صرح كبير مسؤولي السياسات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الهولندية في لاهاي، رينكو فيرهيج، بإن هدف بلاده العام هو السلام في ليبيا لصالح هولندا والمنطقة ككل، مشيرًا إلى أنه لتحقيق ذلك؛ هناك طريق واحد، وهو نهج قائم على الحقوق وشامل.

جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت حول العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب في ليبيا؛ استضافها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من منظمات المجتمع المدني الرائدة.

وأضاف المسؤول الهولندي بحسب ما نقلت قناة "ليبيا"، نحن ندعم البرامج على الأرض، مردفا: "هناك عنصر أساسي آخر في نهجنا وهو العقوبات الدولية، يجب أن ننظر إلى النتائج المباشرة للعقوبات والدور الذي تلعبه في إرسال إشارات للآخرين، ونعتقد أن هذه الجهود يمكن أن تنجح".

وتابع، نحن البلد الوحيد الذي ورد في دستوره “حقوق الإنسان”، ونحن نؤمن أن هناك قيمة كبيرة لها، ويجب أن نتذكر أنه دون درجة معينة من العدالة؛ لن تكون هناك مصالحة أو أمن.

وبحسب القناة الليبية فقد تناولت لجنة الخبراء، خلال الندوة التي حملت عنوان "الإفلات من العقاب في ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"؛ جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سياق الحرب المستمرة، بما في ذلك المقابر الجماعية والألغام الأرضية والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى مسؤولية الأطراف المتحاربة وداعميها الإقليميين والدوليين.

واختتم الحدث، الذي ادارته الباحثة الإنسانية في الأورومتوسطي ، ميشيلا بوجليس؛ بتوجيه ملاحظات ذات توجه سياسي تتعلق بدور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الصراع، بما في ذلك مسألة بيع الأسلحة.

يشار إلى ليبيا شهدت أمس إعلان  اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع المعروفة باسم “5+5”، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام مدة عامين.

الخارجية الهولندية الأزمة الليبية حقوق الانسان في ليبيا تحقيق السلام والعدالة رينكو فيرهيج

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