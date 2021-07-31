السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل 1537 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم /السبت/ 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 680 ألفا و858 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1949 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1518 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 658 ألفا و198.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

الولايات المتحدة المملكة المتحدة الصين روسيا كورونا

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