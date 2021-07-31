1.46 مليار جنيه قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 2021

ارتفعت بنسبة 54% عن العام الماضي

ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 54 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ، لتصل الى مستوى 1.46 مليار دولار ، مقابل 950 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبة 54% فى شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة بـ 180 مليون دولار فى يونيو 2020، حيث شهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى العام المالى من 2020/2021 بالمقارنة بالعام المالى 2019/2020 بنسبة 28% لتصل الى 2.802 مليار دولار في العام المالى 2020/2021 في مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالى 2019/2020

أظهر أحدث تقرير للمجلس ارتفاع عن أبرز الصادرات التى حققت طفرة فى الصادرات والتى شملت الأجهزة الكهربائية +2% ومكونات السيارات +47% و الكابلات +52% و الأجهزة المنزلية +47% والصناعات الكهربائية والإلكترونية +30% وسائل النقل 28% وأدوات المائدة والمطبخ +51%

وأشار تقرير المجلس إلي أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها بنهاية العام المالى ضمت، الدول الأوروبية منها المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - إسبانيا - اليونان وآسيا منها السعودية - العراق - الأردن - الكويت - هونج كونج - لبنان و افريقيا التى ضمت كلا من الجزائر - المغرب - السودان - ليبيا - كينيا - تونس .

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "الصياد" أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هام في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15%، مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

بدورها كشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .