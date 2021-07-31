السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أزهر كفر الشيخ: هيئة ضمان الجودة تعتمد 6 معاهد

منطقة كفر الشيخ الأزهرية
منطقة كفر الشيخ الأزهرية

قال الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اليوم السبت، أنه قد تم اعتماد ستة معاهد بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهم: معهد فتيات المرابعين الإعدادي بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، معهد أبو ريا الابتدائي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، معهد العباسية الابتدائي بإدارة الرياض، معهد سنهور المدينة القديم الابتدائي بإدارة دسوق، معهد فتيات بلطيم الإعدادي، معهد فتيات فوه الإعدادي.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، أنه من المقرر أن تظهر قريبا باقي نتائج الاعتماد للمعاهد المتبقية للمنطقة والبالغ عددها أحد عشر معهداً وهي: معهد صروه الابتدائي، ومعهد فتيات صروه الإعدادي، ومعهد منشأة شبراطو الابتدائي، ومعهد فتيات كفرالمرازقة الإعدادي بإدارة قلين التعليمية، ومعهد فتيات الورق الإعدادي، ومعهد فتيات دمرو الإعدادي بإدارة سيدى سالم ، ومعهد المجاز الشرقي الابتدائي بإدارة الحامول، ومعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، ومعهد فتيات المرابعين الثانوي بكفرالشيخ ، ومعهد إبيانه الابتدائي بمطوبس، ومعهد فتيات محلة مالك الإعدادي بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.

وقام الدكتور عبدالناصر شهاوى، بتهنئة القائمين علي إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور محمد الجندي، مدير إدارة جودة التعليم، كما توجه أيضا  بالشكر لجميع العاملين بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة على الجهد المبذول والظهور المشرف والذى يعكس مدى التقدم في التعليم الأزهري بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

فيما قامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتكثيف كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بكافة المباني التابعة لها وأيضا المعاهد الأزهرية وتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل الحفاظ علي سلامة العاملين ومنها لانتشار الفيروس، حيث تم التشديد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والعمل علي التعقيم والتطهير بصفة مستمرة من أجل مواجهة الفيروس.

أزهر كفر الشيخ معاهد فوه بلطيم

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