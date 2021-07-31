النيابة تستكمل تحقيقات مصرع سيدة في حادث تصادم بمصر الجديدة

تستكمل نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم السبت، التحقيق في مصرع سيدة في حادث تصادم سيارتين وتبين من مناظرة النيابة، أنها توفيت نتيجة إصابتها بنزيف داخلي وكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم حيث تبين أن الجثة غارقة في الدماء.

حادث كوبري الجلاء

وكانت سيدة لقيت مصرعها وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين في كوبري الجلاء بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبري الجلاء بمنطقة مصر الجديدة بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.