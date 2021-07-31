السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 قضية مخدرات وقطعتي سلاح بقرية مشتهر بطوخ

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

تفاصيل استهداف الخارجين عن القانون في قرية مشتهر

ضبط (2) قطعة سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة (4) متهمين.

ضبط (12) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (15) متهما "لعدد 11 منهم معلومات جنائية".

ضبط (3) قطع سلاح أبيض.

ضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

ضبط (1) مراقب هارب.

تنفيذ (7125) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام

وفي سياق منفصل وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

و أسفرت الحملة عن  ضبط 9 قضايا مخدرات،  ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين، لـ 4 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش ، فرد خرطوش ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 1 مراقب هارب، وتنفيذ 7165 حكما قضائيا متنوعا.

مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع الأمن العام قضايا مخدرات قطعة سلاح ناري فرد خرطوش الأسلحة النارية والذخائر قطاع مكافحة المخدرات والجريمة قطاع الأمن المركزي القليوبية طوخ

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