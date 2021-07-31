أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة «الدستور» الثقافية اليوم السبت 31 يوليو

يحفل اليوم السبت بالعديد من اللقاءات الثقافية والفنية والندوات، وحفلات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر، وذلك ما تستعرضه "الدستور" في نشرتها الثقافية.

معرض المواهب الشبابية

ــ يفتتح بمركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء٬ المعرض الجماعي "المواهب الشبابية" في مجال للتصوير الفوتوغرافي.

يضم المعرض حوالي 25 لوحة من أعمال مجموعة من الشباب في اتجاهات التصوير المختلفة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام قطاع الصندوق بالمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والتشكيلية، وتنمية مواهبهم واكتشافهم، وإقامة الفعاليات المختلفة لصقل مواهبهم المختلفة.

صالون ذاكرة الوطن

ــ وفي السادسة مساء٬ بمركز طلعت حرب أيضا٬ أمسية جديدة من أمسيات٬ صالون "ذاكرة الوطن" ويحمل عنوان "ثورة يوليو المجيدة".

يدير الصالون الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير محمد الشافعي، ويستضيف كل من: الدكتور نبيل الطوخى أستاذ التاريخ بجامعة بني سويف، الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس ، والدكتور طارق منصور أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، وحديث حول ثورة 23 يوليو ومكتسباتها وتاريخها.

وفي الرابعة من بعد عصر نفس اليوم٬ تقام ورشة عمل في مجال الفنون التشكيلية حول ثورة يوليو المجيدة، وتضم الورشة مجالات: الرسم ـ التلوين ـ التصويرـ ألخ .

حفل الفنانة سلمى مختار

ــ يقيم بيت العود العربي٬ ببيت الهراوى٬ في مقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء، حفل الفنانة سلمى مختار وفرقتها.

وتقدم سلمي مجموعة من المقطوعات الموسيقية علي آلة العود، حيث تصحبنا في جولة موسيقية تمثل عددا من المدارس المختلفة، لأشهر مقطوعات التراث الموسيقي العربي وألحان كبار الموسيقيين مثل محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، ومؤلفات الفنان نصير شمة .

الأغنية الوطنية



ـ تعقد في السابعة٬ أمسية جديد تحت عنوان "الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية"، وذلك بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في اللقاء كل من: الدكتورة هدى زكريا ــ أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري٬ الدكتور طايع عبداللطيف ــ مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ، والدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والناقد الفني الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، والشاعرة رشا الحسيني، وتدير الندوة الناقدة الدكتور ناهد عبد الحميد. هذا ويتخلل اللقاء فقرات فنية غنائية تقدمها فرقة "شموع" بقيادة الفنان سعيد عثمان.

توقيع كتاب البلاد الجميلة

ــ تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة٬ لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع كتاب "البلاد الجميلة .. حكايات مصورة عن النوبة" للفنان جلال المسري، هذا ويناقش الكتاب الكاتب محمد محرم٬ ويدير اللقاء المصور حسام دياب.

ــ يستقبل المسرح المكشوف بمركز المؤتمرات في قاعته الكبرى٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ والذي يحييه الفنان الكبير هشام خرما٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتى الثامن من شهر أغسطس 2021.

ــ وضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر أيضا٬ يعرض بمكتبة الإسكندرية في الثامنة والنصف٬ العرض المسرحي "ذهب الليل"٬ من إنتاج وزارة الثقافة - قطاع شئون الإنتاج الثقافي

البيت الفني للمسرح ــ فرقة الإسكندرية. "ذهب الليل" عرض من تأليف أحمد عسكر٬ وإخراج سعيد قابيل.

ــ تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة جديدة تحت عنوان "دور الكشافة المصرية في تدعيم الانتماء لدى الشباب"٬ والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس٬ ويدير اللقاء مؤمن ممدوح- عضو لجنة الشباب بالمجلس.

ـ تبث في السادسة مساء، أمسية شعرية أونلاين مع الشاعرة الجزائرية فتحية عبد الرحمن٬ وذلك ضمن فعاليات برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ــ ينظم نادى سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت الإسكندرية٬ في السادسة٬ عرض للفيلم التسجيلي The emperor's naked army marches on أو "جيش الإمبراطور العاري يسير"٬ والفيلم من إنتاج عام 1987 ومن إخراج٬ المخرج الياباني كازوا هارا٬ وتبلغ مدة عرض الفيلم حوالي ساعتين٬ مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

في سياق متصل ينظم نادى سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة بالفجالة٬ في السادسة من مساء اليوم أيضا٬ عرض الفيلم الأمريكى الطويل Frida أو "فريدا"٬ للمخرجة جوليا تايمور إنتاج عام 2002 وتبلغ مدة عرضه 123 دقيقة.

ــ ضمن فعاليات عروض السينما المستقلة٬ ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما٬ في السادسة مساء٬ عرض الفيلم الروائي الطويل "التجربة"٬ من إخراج محمد الكسار، ويعقب العرض مناقشة حوله يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي٬ وشاهندة محمد علي.