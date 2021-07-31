السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يناقش مع أسقف شرق المنيا أمور الإيبارشية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا.

وعرض أسقف شرق المنيا على البابا خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، وسيم نيافة الأنبا فام أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا بيد قداسة البابا في السابع من مارس الماضي.

البابا يلتقي عددًا من الأساقفة


جدير بالذكر أنه كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الأيام القليله الماضية عددًا من الأساقفة وذلك بمقره البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لمتابعة الأمور الرعوية بالإيبارشيات المختلفة.

فكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، الذي عرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة. 

واستعرض مع رئيس الدير خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، القوصية (الدير المحرق)، وعرض على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة باللجنة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير تم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية.
 

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