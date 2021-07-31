جعجع مهاجما البرلمان اللبنانى: سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية

شن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، هجوما على مجلس النواب اللبناني على خلفية رفع الحصانة عن النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” قال جعجع : "برافو نقابة محامي بيروت، برافو نقابة محامي طرابلس، مش برافو للمجلس النيابي.. سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية".

وكان اجتماع قد عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني في 9 يوليو الجاري، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

وجاء طلب رفع الحصانة تمهيدا للادعاء على النواب الثلاثة، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر مطالبة القضاء مجلس النواب بتزويده بأدلة "تثبت الشبهات" على النواب لاستجوابهم.

وأكد رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي مؤخرا أن "جريمة 4 أغسطس هي جريمة العصر وللمحقق العدلي مناقبية ويجب تقديم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات لأنه لا يوجد شخص فوق القانون".

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينهم 882 مقيمًا و41 وافدًا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 560396 شخصًا.



وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، عدم تسجيل إصابات بين العاملين في القطاع الصحي فيما بلغ عدد الحالات المكررة 102 حالة.



وأوضح التقرير تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 7903 حالة منذ ظهور الفيروس في لبنان، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3 لليوم الرابع على التوالي.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و 497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و 283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و 839 ألفًا و 369 مصابًا.