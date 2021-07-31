دراسة: مرض السكر فى فترة المراهقة يزيد مخاطر المضاعفات قبل سن الثلاثين

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال، الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني، يواجهون احتمالية كبيرة للإصابة بمضاعفات قبل سن الثلاثين.

وجد الباحثون أنه من بين 500 طفل ومراهق مصابين مرض السكر النمط الثاني أصيب 60٪ منهم بمضاعفة واحدة على الأقل خلال الخمسة عشر عامًا القادمة - بما في ذلك تلف الأعصاب وأمراض العين وأمراض الكلى، وتنشأ الإصابة بمرض السكر النمط الثاني عندما لا يستطيع الجسم استخدام هرمون الأنسولين بشكل صحيح، والذي ينظم مستويات السكر في الدم، نتيجة لذلك، يمكن أن ترتفع مستويات السكر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية والأعضاء المختلفة بمرور الوقت.

وتظهر النتائج الجديدة - التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine - مدى السرعة التي يمكن أن تظهر بها المضاعفات بحلول نهاية فترة الدراسة، وكان المشاركون يبلغون من العمر 26 عامًا في المتوسط، ومع ذلك، فإن 55٪ يعانون من أمراض الكلى، وثلثهم يعانون من تلف الأعصاب، ونصفهم مصاب بمرض في العين يتعلق بتلف الأوعية الدموية.

وقال الدكتور فيليب تسايتلر، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن": "هذا يؤكد إلى حد ما ما كنا نشك فيه، لكننا لم نكن نعرف"، مضيفًا: "لا يزال هناك تساؤل حول ما إذا كان الأطفال يصابون بمضاعفات أسرع من البالغين، لكن هذا لا يحدث بشكل أبطأ".

وتابع: "حتى عند الأطفال، من المحتمل أن يكون المرض عدوانيًا للغاية، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، ومع ذلك لا يوجد حل بسيط، ويمكن استخدام الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، مثل الميتفورمين، وكذلك الأنسولين للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، لكن حتى في الشباب، فإن مرض السكر يسير عادة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع ضغط الدم والمستويات غير الصحية من الكوليسترول الضار، أو الكوليسترول "الضار" ، والتي تعد بحد ذاتها عوامل خطر للمضاعفات التي تظهر في هذه الدراسة".