إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى أمام مدخل مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة إيتاى البارود أسفر الحادث عن إصابة ١٢ شخصًا وهم: "على محمد على" ١٦ سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج،" محمد جابر وحيد" ١٥ سنة مصابًا باشتباه نزيف داخلى بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد على محمود" ٤٢ سنة مصابًا باشتباه ما بعد الاتجاج، "أحمد عصام الحناوى" ٢٣ سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن، "أحمد محمود أحمد" ٢٦ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، "عصام رجب أحمد" ٤٨ سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج،" أسماء محمود أحمد" ١٣ سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم،" عماد صبرى الحداد "٢٢ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "حنان فتحى البلتاجى" ٤٠ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "سماح عصام وحيد" ١٧ سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "هانم السيد عبدالسلام "٥٠ سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، "محمود عبدالجواد محمد " ١٧ سنة مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود العام لعمل الإسعافات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى

حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى