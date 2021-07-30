الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طارق الفقى يفتتح نادى قضاة سوهاج الرياضى

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والمستشار جمال عبدالسميع عيد رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة سوهاج، نادى قضاة سوهاج الرياضى، والمقام على مساحة أكثر من 2 فدان بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المستشار حفنى عبدالفتاح رئيس الاستئناف، وعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من مستشارى وقضاة سوهاج،  وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ الى شرح مفصل عن مراحل انشاء النادى منذ استلام الارض عام 2018 وحتى الافتتاح، كما تفقد محتويات النادى، والذى يضم حديقة للاطفال، وركنا للعائلات، وكافيتريا، وممشى رياضى، وملاعب لكرة القدم الخماسى، والتنس، والاسكواش، بالاضافة الى حمام السباحة، ومساحة مخصصة للمبنى الاجتماعي والمسجد.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لقضاة سوهاج بمناسبة افتتاح النادى، هذا العمل الذي تحقق على ارض الواقع، ويعد اضافة كبيرة تليق بقدر ومكانة قضاة سوهاج، وخطوة هامة فى سبيل إعمار وتنمية مدينة سوهاج الجديدة، كما قدم قضاة سوهاج الشكر لمحافظ الاقليم على حرصه مشاركتهم سعادتهم بافتتاح النادى.

اطفال عملة على خلال العاملين اليوم عمل اجتماع مجتمع تنمية سوهاج اسكو محافظة مسجد عبدالفتاح جمال

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