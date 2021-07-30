بأضواء الليد.. تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد المياه

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، وتحت أضواء لمبات الليد والكشافات الكهربائية، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى

وواصلت الإدارة العامة للرى بشرق الدقهلية، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة زكي بزمام هندسة ري غرب المنزلة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

كما تتم متابعة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشيخ سراج، وتأهيل ترعة المقام التابعة لزمام رى جنوب الدقهلية بطول إجمالى 8815 كيلو مترًا، تحت إشراف المهندس السيد الجوهري، مدير عام الرى، والمهندس عبدالسلام جابر، رئيس الإدارة المركزية لرى محافظة الدقهلية، ومتابعة مهندس التنفيذ مايكل جورج، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال.



توفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه

من جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالدقهلية، على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.



يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة توفير حوالى خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 ألف كيلو على طول شريط الوادي بامتداد النيل.