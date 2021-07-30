الانتهاء من تصحيح 7 مواد في امتحانات للثانوية العامة 

يواصل المركز القومي للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم، غدا السبت، إجراءات تصحيح المواد التي التي أداها طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاثة.

وتجرى عمليات التصحيح بواسطة "الماسحات الضوئية" بدون تدخل بشرى، حيث يتم تصحيح 80 ألف ورقة أسئلة "بابل شيت" خلال ساعة الواحدة.

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والكيمياء والفلسفة والمنطق والفيزياء والتاريخ.

وأوضحت المصادر، أن المرحلة الثانية من إجراءات تصحيح المواد السبعة قد بدأت، حيث تم إرسال نتائج التصحيح إلى كنترولات الثانوية العامة الرئيسية التي تتبعها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، تمهيدا لبدء إعداد نتائج الطلاب في كل مادة وإعداد سيديهات وشيتات النتيجة وأخيرا لتحديد أوائل الطلاب في كل كنترول لتصفيتهم واختيار 10 الأوائل علي مستوي الجمهورية في شعب الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت أن المجموع الكلى للثانوية العامة يبلغ 410 درجات، بواقع 80 درجة فى مادة اللغة العربية، و60 فى الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 فى الأحياء و60 درجة فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، و60 فى التاريخ و60 فى الجغرافيا وفى اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 فى الرياضيات التطبيقية، و60 فى الفلسفة والمنطق و60 فى علم النفس والاجتماع و50 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى.

جدير بالذكر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/ علوم)، اليوم السبت، امتحان مادة الأحياء، بإجمالى عدد 292 ألفا و428 طالبا/طالبة.

بينما يؤدي طلاب الشعبة (العلمية/ الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا/ طالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.