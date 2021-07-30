الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طالب بمنح مخترع شوربة الفراخ جائزة».. فتحي سلامة يتحدث عن صديقه توفيق الحكيم

توفيق الحكيم
توفيق الحكيم

في يوم الصداقة العالمي كتب العديد من الأدباء عن أصدقائهم، وهناك الكثير من العناوين التي طرحت تحت عنوان "صديقي"، مثل كتاب فتحي سلامة عن توفيق الحكيم.

وفي مقال لـ فتحي سلامة نشر بجريدة الأهرام تحدث عن كتابه قائلا: "بدأت كتابته في أواخر حياة توفيق الحكيم، ولم أتمه ولكني عرضته عليه كما تعودت في كل أعمالي من قبل، اختلفنا حول عنوان الكتاب، كان يريد عنوانا يوحي بخصوصية العلاقة بيننا، لأنني كنت أناديه أحيانا كثيرة بـ"بابا"، وكان على الرغم من بابه المفتوح لا يسمح إلا لقلة من الأصدقاء يدخلون عليه ليجالسونه، وكان يرفض بشدة أن يكون مثل "التحفة" التي يرغب كل من هب ودب في رؤيتها، بل كان يصد عن الحوار مع الصحفيين ويردهم بغير مجاملة".

يكمل: "وأعتقد أن أغلب الحوارات التي قرأتها مبعثرة في بعض الصحف والمجلات غير صحيحة لأنه كان رحمه الله يحب الحديث إلى أصدقائه فقط أيضًا، فهو متحدث طلق غزير المعارف والتجارب، وكانت له عادة يحب أن يحتفظ بـ"نوتة سوداء" في جيبه العلوي، وقلم من الرصاص، يسجل به ما يعجبه من كلمات قرأها في الكتب أو الصحف الفرنسية تحديدا ويراها جديرة بالتسجيل".

يواصل: "ولأن الأصدقاء المقربون إليه قليلون فإنه كان لا يعاني في أثمان المشروبات، لأنهم يعلمون مقدما أنه لن يدفع، وكنت أجلس إليه كل يوم في مكتبه بالأهرام طوال ربع قرن، فإذا حاولت أن أهرب لكي أنهي عملي كان يطلبني ليتحدث معي عن كل شيء، بداية من الاختراع العجيب وقتها "شوربة الفراخ"، التي وفرت له ثمن الدجاجة، وطالب بمنح مخترع هذه الشوربة جائزة عالمية، وفي نفس الوقت يرثى لحال كتاب الرواية لأنهم مصل صناع قوالب الطوب، وكان يسخر من بعضهم فإذا عارضته باعتباره كاتبا روائيا يقول أتحداك أن تجد لي رواية تشبه أخرى إنني أبحث عن الجديد.

فتحي سلامة الأديب الراحل توفيق الحكيم صديقي توفيق الحكيم يوم الصداقة العالمي جائزة عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الروس فى شرم والغردقة الأسبوع المقبل.. وموسكو تشيد بتأمين المطارات

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

كيف تدير الحكومة ملف 12 مليون عامل غير منتظم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا