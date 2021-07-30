الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الروس فى شرم والغردقة الأسبوع المقبل.. وموسكو تشيد بتأمين المطارات

الغردقة
الغردقة

كشف مصدر عن أن سلطة الطيران المدنى وافقت على الطلب المقدم من إحدى شركات السياحة الروسية ببدء تسيير أولى رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن الطلب يتضمن تسيير ٥ رحلات إلى شرم الشيخ و٥ رحلات أخرى للغردقة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء عقب موافقة الجهات المعنية على إصدار تصاريح السفر لتشغيل الطيران الروسى وفق الإخطار المقدم من الشركة الروسية، بعد إعلان موسكو عودة الرحلات بشكل منتظم إلى المنتجعات المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة.

ولفت إلى أن الرحلات التى ستصل مطارى الغردقة وشرم الشيخ ستكون فى أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، خلال الفترة من ٩ أغسطس المقبل حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١. 

وحسب المصدر، أكدت سلطة الطيران ضرورة التزام الشركة الروسية بالضوابط التى وضعها قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والالتزام بضوابط التشغيل المنتظم، والمعلن عنها بدليل طيران الجمهورية، وألا تضر الأسعار المعلنة بالشركات التى تعمل فى نفس القطاع، فضلًا عن الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرية.

وأعلنت وكالة النقل الفيدرالى الروسى، منذ أيام، عن أنه اعتبارًا من ٩ أغسطس المقبل، سيجرى استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ بواقع ٥ رحلات لكل مدينة أسبوعيًا، على أن يزيد عدد الرحلات بعد تقييم الوضع الصحى فى مصر.

وتقدمت شركة «فلاى إيجيبت» التابعة لوزارة الطيران المدنى بطلب إلى السلطات الروسية لتسيير رحلات جوية من الغردقة وشرم الشيخ إلى روسيا، وجاء ذلك فى الوثيقة المقدمة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوى، التى تحتوى على طلب مماثل من السفارة المصرية فى روسيا إلى وزارة الخارجية فى الاتحاد الروسى.

بالتزامن، أنهى وفد صحى روسى جولة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، أمس، تفقد خلالها مطارى المدينتين وعددًا من المنشآت الصحية والسياحية، على مدار يومين متتاليين، لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، قبل عودة السياحة الروسية المقررة فى ٩ أغسطس المقبل.

وقال فيكتور بوليتايف، القنصل الروسى فى الغردقة، إن جولة الوفد شملت مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وبعض القرى والفنادق السياحية من تصنيفات مختلفة بداية من ٣ حتى ٧ نجوم، إلى جانب منشآت صحية ومعامل تحاليل، مضيفًا: «اللجنة ستعد تقريرًا مفصّلًا عن الزيارة والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، استعدادًا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية المصرية، ثم النظر فى زيادة عدد رحلات الطيران بعد ذلك».

وكشف عن أن الوفد الصحى الروسى «أبدى ارتياحه للإجراءات المتبعة داخل المطارات والمنتجعات والمنشآت الصحية فى الغردقة وشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بتوافر الإمكانات الصحية للحصول على العينات والتحاليل والتطعيمات، إلى جانب قرار الحكومة المصرية بتطعيم جميع العاملين فى المنشآت السياحية ضد فيروس كورونا».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الروس فى شرم والغردقة الأسبوع المقبل.. وموسكو تشيد بتأمين المطارات

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بشائر ما بعد المنحة الرئاسية.. كيف تدير الحكومة ملف 12 مليون عامل غير منتظم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا