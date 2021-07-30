الروس فى شرم والغردقة الأسبوع المقبل.. وموسكو تشيد بتأمين المطارات

كشف مصدر عن أن سلطة الطيران المدنى وافقت على الطلب المقدم من إحدى شركات السياحة الروسية ببدء تسيير أولى رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن الطلب يتضمن تسيير ٥ رحلات إلى شرم الشيخ و٥ رحلات أخرى للغردقة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء عقب موافقة الجهات المعنية على إصدار تصاريح السفر لتشغيل الطيران الروسى وفق الإخطار المقدم من الشركة الروسية، بعد إعلان موسكو عودة الرحلات بشكل منتظم إلى المنتجعات المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة.

ولفت إلى أن الرحلات التى ستصل مطارى الغردقة وشرم الشيخ ستكون فى أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، خلال الفترة من ٩ أغسطس المقبل حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وحسب المصدر، أكدت سلطة الطيران ضرورة التزام الشركة الروسية بالضوابط التى وضعها قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والالتزام بضوابط التشغيل المنتظم، والمعلن عنها بدليل طيران الجمهورية، وألا تضر الأسعار المعلنة بالشركات التى تعمل فى نفس القطاع، فضلًا عن الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرية.

وأعلنت وكالة النقل الفيدرالى الروسى، منذ أيام، عن أنه اعتبارًا من ٩ أغسطس المقبل، سيجرى استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ بواقع ٥ رحلات لكل مدينة أسبوعيًا، على أن يزيد عدد الرحلات بعد تقييم الوضع الصحى فى مصر.

وتقدمت شركة «فلاى إيجيبت» التابعة لوزارة الطيران المدنى بطلب إلى السلطات الروسية لتسيير رحلات جوية من الغردقة وشرم الشيخ إلى روسيا، وجاء ذلك فى الوثيقة المقدمة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوى، التى تحتوى على طلب مماثل من السفارة المصرية فى روسيا إلى وزارة الخارجية فى الاتحاد الروسى.

بالتزامن، أنهى وفد صحى روسى جولة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، أمس، تفقد خلالها مطارى المدينتين وعددًا من المنشآت الصحية والسياحية، على مدار يومين متتاليين، لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، قبل عودة السياحة الروسية المقررة فى ٩ أغسطس المقبل.

وقال فيكتور بوليتايف، القنصل الروسى فى الغردقة، إن جولة الوفد شملت مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وبعض القرى والفنادق السياحية من تصنيفات مختلفة بداية من ٣ حتى ٧ نجوم، إلى جانب منشآت صحية ومعامل تحاليل، مضيفًا: «اللجنة ستعد تقريرًا مفصّلًا عن الزيارة والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، استعدادًا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية المصرية، ثم النظر فى زيادة عدد رحلات الطيران بعد ذلك».

وكشف عن أن الوفد الصحى الروسى «أبدى ارتياحه للإجراءات المتبعة داخل المطارات والمنتجعات والمنشآت الصحية فى الغردقة وشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بتوافر الإمكانات الصحية للحصول على العينات والتحاليل والتطعيمات، إلى جانب قرار الحكومة المصرية بتطعيم جميع العاملين فى المنشآت السياحية ضد فيروس كورونا».