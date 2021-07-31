نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث يبدأ ملايين المواطنين من قائدي وملاك السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خلال هذا البحث والاستعلام عن القيمة المالية للمخالفات الخاصة بالمرور خلال 2021، وذلك عبر طرق متعددة إلكترونيًا وعن طريق وحدات المرور بمختلف مدن ومراكز الجمهورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

زادت عمليات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة الخاصة بالسيارة وذلك عن طريق الدخول على رابط مخصص لذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية ثم نيابة المرور التابع لها السيارة أو المالك لها، بالإضافة إلى البحث عن طريق وزارة الداخلية.



وتم توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور في عام 2021 إلكترونيا لتفادي الزحام الشديد في وحدات المرور المنتشرة بالمحافظات وفي ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتحقيق التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة المواطنين.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية و الدخول على نيابة المرور ثم الضغط على أيقونة لتسجيل الدخول من الرابط، ثم يتم اختيار نوع الخدمة من نيابات المرور (من هنا).

وبعد ذلك يتم اختيار نوع المخالفة من نافذة وأيقونة مخصصة لاختيار نوع المخالفات المرورية سواء على قائد السيارة أو على مخالفة خاصة برخصة القيادة.



خطوات دفع القيمة المالية لمخالفات المرور 2021



بعد اختيار نوع المخالفة يتم اختيار خدمة دفع المخالفات المرورية ثم يتبع ذلك بالدخول على صفحة البيانات وإدخال رقم السيارة ورخصة القيادة .



يتم معرفة مقدار وقيمة المخالفات ماليًا، ثم يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة ثم الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية 2021.



كما يتم إتاحة عدة روابط من نيابة المرور للإستعلام عن أرقام اللوحات ورخص القيادة وخدمة التظلم من قيمة المخالفات المرورية (من هنا).

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ويتم من خلال الروابط المباشرة على الموقع معرفة المخالفات وإتاحة فيديو خاص لشرح كيفية التسجيل والاستعلام عن المخالفات المرورية.