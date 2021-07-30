محمد إيهاب يؤازر فريدة عثمان بعد خسارتها: «اللي جاي أحلى»

حالة من الحزن سيطرت على البعثة المصرية بعد توديع اللاعبة فريدة عثمان، لاعبة السباحة لمنتخب مصر للسيدات، حيث أنهت سباق التصفية الثامنة من سباق 50 متر حرة في المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واستقرت فريدة عثمان فى المركز 24 بشكل عام ليتأكد عدم تأهلها لنصف النهائي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 11 تصفية إلى نصف النهائي.

وأعرب اللاعب محمد إيهاب، الشهير بـ"البوب" نجم المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن حزنه لخروجها من أولمبياد طوكيو 2020، متابعًا: "قدر الله ما شاء فعل".

وتابع اللاعب محمد إيهاب،نجم المنتخب الوطني لرفع الأثقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل اللى جاى أحلى بإذن الله، إحنا معانا أبطال قادرين يشرفوا مصر ويرفعوا اسمها، وإحنا لازم ندعهم بقوة ونفضل في ضهرهم حتى لو ربنا موفقهمش أكيد هيقدروا يعوضوا”.

يجدر الإشارة إلى أن السباحة فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة، ودعت منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي.

وأنهت فريدة عثمان سباق تصفيتها في 100 متر حرة في المركز الثالث بزمن قدره 55.74 ثانية.

وأصبحت لاعبة منتخب مصر للسباحة فريدة عثمان محور اهتمام وحديث الوسط الرياضى بعد احتلال المركز الأخير بسباق 100 متر فراشة بالتصفية الرابعة فى زمن 58.69 ثانية.

جدير بالذكر أن اللاعبة فريدة عثمان، لاعبة منتخب مصر السباحة قد أخفقت في التأهل إلى الدور نصف نهائي المنافسات بعدما احتلت المركز الـ 20 فى الترتيب العام للسباق.