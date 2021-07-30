إزالة 5 حالات تعدي على 1554 مترا بدمنهور والمحمودية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور و المحمودية عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1554 م2 عبارة عن إزالة حالتي تعدي بالمهد بمساحة 1150 م٢ بقري شرنوب وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن شدات خشبية، وإزالة 3 حالات تعدي فى المهد على الأرض الزراعية بمساحة 404 م٢ بنطاق قريتى فيشا وكوم النصر بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية الخميس لمراكز (كفر الدوار - المحمودية - دمنهور - رشيد) عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 876 م2 عبارة عن: إزالة حالتي تعدي بمساحة 500 متر مربع بكفر الدوار عبارة عن حصيرة خرسانية وتشوينات و مباني بالطوب الأبيض بدون ترخيص، وإزالة حالة تعدي بالمهد على الأرض الزراعية بمساحة 156 م٢ بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.