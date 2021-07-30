3 مراكز لمنح شهادات التطعيم الموثقة للسفر إلى الخارج ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير منظومة العمل بمراكز التطعيم على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض، لاسيما وأن بعض الدول تلزم القادمين إليها بالحصول على اللقاح، موجها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة وإعلام المواطنين " الذين حصلوا على الجرعات المقررة من لقاح كورونا " بالإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة التطعيم الموثقة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، وذلك لاستعراض التقرير اليومي لسير المنظومة الصحية وجهود القطاع في الملفات الحيوية ، والتي في مقدمتها التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها ، والموقف الحالي من الحصول على اللقاح ، وغيرها من الموضوعات الهامة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المديرية خصصت 3 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"،وهي( مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا ، المركز الطبي بالفشن) ، مؤكدا على أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح ،

وبالنسبة للأوراق المطلوبة ، على المواطن أن يتقدم فقط بجواز سفره لأحد المراكز الطبية المخصصة،التي تعمل من الــ 9 صباحا حتى 9 مساء ،مشيرا إلى أنه يتم تحصيل رسوم قيمتها 100 جنيه من المواطن مصري الجنسية ، وما يعادل 10 دولار من المواطن الأجنبي.

وفى سياق منفصل أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”