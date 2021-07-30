«محلية النواب» تتفقد عددًا من المواقع لدراسة إمكانية تنفيذ طريق دائرى بالدقهلية

استكمل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولته بمحافظة الدقهلية، مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين.

جاء ذلك برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وبحضور نائبي الدائرة اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الطريق الدائري حول السنبلاوين، وأن يتم إنشاء النفق في المكان الذي يطلبه المواطنون، بما يحقق الغرض والأهداف من الإنشاء.

وتابع اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، نائب السنبلاوين وتمي الأمديد، أن الطريق الدائري يربط من طريق المنصورة حتى خارج السنبلاوين علي طريق الزقازيق، بطول 7 كم، وهو مخطط منذ عام 2007، ومنذ ذلك الوقت لم يوفر له أي اعتمادات مالية، إلا في العام المالي 2020/2021، تم اعتماد مبلغ 350 مليون جنيه، وتنتهي المرحلة الأولى عند طريق الزقازيق بطول 34 كم من السنبلاوين حتى الزقازيق، والمرحلة الثانية حتى الطريق الإقليمي.

وأكد العوضى أنه كان من المفترض أن ينتهي في 30/6/2021، ولكن لم يحدث، والموعد الآخر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، متابعًا: نحتاج الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري عند السنبلاوين حتى الزقازيق لحل الأزمة الموجودة، ومن المقرر إنشاء نفق من هذا الطريق بطول 180 مترًا وعرض 2 متر وارتفاع 3 أمتار.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: من خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة، تلاحظ أن الأنفاق التي تمر من السكة الحديد أو الطرق مهمة للاستخدام، مطالبًا بضرورة مراجعة موقع النفق والارتفاعات التي تحقق للأهالي الغرض في الاستخدام، قائلًا: "هذه الأنفاق ليست نفق مشاة، ولكنها أنفاق خدمة ومشاة، ولاستخدامات الأهالي من دواب ومواشي أو مركبات، والسلالم في مثل هذه الطرق لا تصلح، الأهالي يطلبوا أن يتم الردم".

وتابع: أن التجارب أثبتت أن الإنفاق على مثل هذه الأمور إذا لم تتوافق في الاستخدام مع رغبة الناس لا تحقق الغرض منه، مؤكدّا للأهالي أن مطالبهم ستأخذ بعين الاعتبار.

ويضم الوفد من النواب كلا من محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.

والجدير بالذكر أن اللجنة استمعت إلى مشكلة مقلب قمامة بمنطقة الطيارة بالسنبلاوين والذي يقع على مساحة 2 فدان، وبه ما يقرب من 125 ألف طن قمامة.

من جانبهم طالب الأهالي بضرورة رفع القمامة واستغلال المساحة في إقامة مجمع خدمات لصالح المواطنين بالمنطقة.

فيما أكد محافظ الدقهلية، أنه سيتم رفع كل المقالب على مستوى المحافظة وعددها 11 مقلبا.

وأشار إلى الانتهاء من نقل 4 مقالب وتتبقي 7 فقط، مؤكدًا أنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من نقل القمامة من هذه المقالب إلى المدفن الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالنسبة لمقلب منطقة الطيارة سيتم تخصيص الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية وغيرها وفقًا لاحتياجات المنطقة من خدمات.