للأمهات.. قواعد إتيكيت تناول الأطفال للطعام في المطاعم

تحب جميع الأمهات الخروج مع أبنائهن في المطاعم ولكن بعض الأطفال يقومون بالإزعاج، ولكن هناك بعض القواعد التي يجب أن يتبعها الأطفال عند تناول الطعام، فهي جزء مهم من كل وجبة، عندما تعلم الأم أطفالها آداب تناول الطعام الجيدة فهى كذلك تمنحه أدوات مهمة للتفاعل الاجتماعي الذي سيخدمه لبقية حياته.

ونشر موقع verywellfamily تقرير به آداب المائدة للأطفال الصغار ويمكن أن تكون كل وجبة بمثابة فرصة للأطفال لتعلم كيفية ممارسة آداب السلوك المناسبة لاستخدام أدواتهم بشكل صحيح، يمكن للأطفال الصغار تعلم كيفية التحلي بالاحترام وممارسة آداب المائدة، يجب أن يكونوا صبورين.

تنظيف وجوههم وايديهم:

يجب تعليم الأطفال أن يغسلوا وجوههم وايديهم جيدا قبل تناول الطعام، فتلك عادة مهمة جدا لصحتهم.

الانتظار حتى تقديم الطعام للجميع:

يجب تعليم الاطفال أنه لا ينبغي أن يبدأوا في تناول الطعام حتى يجلس الجميع ويقدم لهم الطعام فإن البدء في تناول الطعام قبل جلوس الجميع أمر غير محترم ومن المفترض أن يتم الاستمتاع بالعشاء معًا.

المضغ والفم مغلق:

يجب تعليم الاطفال المضغ والفم مغلق وعدم التحدث عندما يكون الفم ممتلئ فتلك قاعدتان أساسيتان لأخلاق المائدة الجيدة.

تجنب حشو الفم بالطعام:

يجب تعليم الاطفال أن يأخذوا قضمات صغيرة ولا يملئوا الفم بالطعام حتى يذوب الطعام تماما.

التهذيب:

يجب تعليمهم انهم إذا طلبوا شيئًا ما من اى احد فعليهم بدء الطلب بـ "من فضلك" ويجب عليهم أيضًا أن يشكروا الشخص الذي أعد الوجبة وأي شخص يخدمهم.

استخدم الأواني والمناديل:

يجب عدم تشجيع الأطفال على تناول الطعام بأيديهم خاصة إذا تجاوزوا الأطعمة التي تؤكل بالأصابع وتعليمهم كيفية الإمساك بالشوكة والملعقة والسكينة بشكل صحيح بالإضافة إلى ذلك تعليمهم أن يضعوا منديلًا علي حجرهم واستخدامها للمسح فيها.

الامتناع عن انتقاد الطعام:

يجب تشجيع الاطفال على عدم انتقاد الطعام حتى ولو لم يعجبهم وأنه يمكنهم التعبير عن امتنانهم للطعام والعمل الذي تم في إعداده دون الإعجاب فعلاً بما تم تقديمه ومع ذلك لا ينبغي إجبار الأطفال على أكل شيء لا يريدونه.

عرض المساعدة:

سواء كان تناول الطعام في المنزل أو في منزل شخص آخر، يجب تشجيع الأطفال على سؤال الكبار دائمًا عما إذا كان بإمكانهم المساعدة في فعل أي شيء استعدادا لتناول الطعام.