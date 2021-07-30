أضرار حرق قش الأرز.. ندوة بـ«زراعة الشرقية»

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة تم عقد ندوة توعوية لعدد من العاملين بمديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة بعنوان "قش الأرز والتلوث البيئي" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن أضرار حرق قش الأرز وما تسببه السحابة السوداء من أضرار للإنسان والبيئة وكيفية الاستفادة من قش الأرز من خلال صناعة الأعلاف وكومات السماد والدعم الذى توفره وزارة البيئة للاستفادة من المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحاضرين.

وكان المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أعلن عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.