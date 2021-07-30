الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أضرار حرق قش الأرز.. ندوة بـ«زراعة الشرقية»

حرق قش الأرز
حرق قش الأرز

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة تم عقد ندوة توعوية لعدد من العاملين بمديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة بعنوان "قش الأرز والتلوث البيئي" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن أضرار حرق قش الأرز  وما تسببه السحابة السوداء من أضرار للإنسان والبيئة وكيفية الاستفادة من قش الأرز من خلال صناعة الأعلاف وكومات السماد والدعم الذى توفره وزارة البيئة للاستفادة من المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحاضرين.

وكان المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أعلن عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

المركزى وزارة الزراعة اجتماع المزارعين محافظ الشرقية وزارة البيئة قش الأرز السحابة السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الروس فى شرم والغردقة الأسبوع المقبل.. وموسكو تشيد بتأمين المطارات

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

بشائر ما بعد المنحة الرئاسية.. كيف تدير الحكومة ملف 12 مليون عامل غير منتظم؟

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا