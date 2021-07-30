حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى كمين المرازيق

أمرت النيابة العامة بالتبين بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه داخل كمين المرازيق، دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد ضابط الإدارة العامة لمباحث الطرق بأحد الكمائن بدائرة قسم شرطة التبين، واشتبه في أحد المارة، وباستيقافه وسؤاله عن هويته انتابته حالة من الريبة، مما دعا الضابط لتفتيشه، حيث عثر علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وبطاقة شخصية حددت هويته وهو "ع ع." 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أكتوبر، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4829 لسنة 2014 جنح أكتوبر مخدرات.

وبسؤاله عن المضبوطات أقر بحيازتها بدافع الاتجار، وأن المبلغ المالي متحصل بيع تجارته الآثمة، والهاتفين لسهولة التواصل مع العملاء، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً لعرض المتهم علي النيابة العامة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.