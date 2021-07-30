النيابة تطلب التحريات في غرق شاب أثناء السباحة بنيل العياط

تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة غرق شاب بنهر النيل بالعياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب غرق بنهر النيل في مدينة العياط، وكشفت التحريات، أن المتوفي نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه وغرق.

كان لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شابا يدعى "م.ع"، تعرض للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.