الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استحداث زي جديد لأطقم التمريض في هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن استحداث زي جديد، “uniform” جديد لهيئة التمريض داخل المستشفيات الـ3 التابعة لهيئة الرعاية بالإسماعيلية، وهم “مجمع الإسماعيلية الطبي -مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا-، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبو خليفة”، وكذلك الوحدات والمراكز الصحية.

هيئة الرعاية الصحية

وأوضحت هيئة الرعاية في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين المظهر العام،  بما يتماشي مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، وقسمت هيئة الرعاية الزي إلى فئات مختلفة لكل قسم، بألوان مختلفة ومتنوعة، وكذلك زي مختلف لأقسام العمليات والتعقيم ومسئولي التمريض، مما يساهم في تحسين المظهر العام، وكذلك سهولة الوصول لكل فرد، ومعرفة المرضى لهم بسهولة، لسرعة استدعائهم حال حدوث أي مشاكل.

هيئة الرعاية الصحية

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

هيئة الرعاية الصحية

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

هيئة الرعاية الصحية



فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و 63 رعايات مركزة، و 14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

هيئة الرعاية الصحية

أما مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

هيئة الرعاية الصحية

ومستشفى أبوخليفة  تضم نحو ما يزيد عن 130 سريرًا و22 غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة و5 غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات. وأضاف: يعد مستشفى أبو خليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.

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كل هذا الفساد

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