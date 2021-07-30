الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 2 مليون جنيه.. دعم مستشفيات ووحدات البحر الأحمر الصحية بأجهزة أشعة

مستشفى الغردقة العام
مستشفى الغردقة العام

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن دعم مستشفيات ووحدات الصحة بالمحافظة، بـ4 أجهزة أشعة متنقلة جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبًا.

E278F05C-2893-4E7B-A638-EFD3AC107B32
مستشفى الغردقة العام 

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، اليوم، أن تم دعم وحدة الزعفرانة الصحية، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، مستشفى سفاجا المركزى، بمستشفى الغردقة العام بأجهزة الأشعة الجديدة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية ولتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى و يجري توريد أجهزة طبية اخرى ايضا خلال الايام المقبلة.

F46DDBF2-C55C-498F-B980-6C3DFB0A5502
مستشفى الغردقة العام 

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لدعمها المستمر للمستشفيات البحر الأحمر وآخرها 4 أجهزة آشعة ديجيتال متنقلة بقيمة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه.

39702CEF-47D8-4D4B-B5F2-B01C007F7A64
مستشفى الغردقة العام 

- حملات مكبرة لمكافحة ورش الضباب والتطهير بجميع  بمدن المحافظة

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن تنظيم حملات بجميع مدن المحافظة،  للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير لجميع المساجد  والشواطئ والحدائق العامة، حيث كلف فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحافظ، وفرق  الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة، ورأس غارب ، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير والشلاتين، بالإشراف وتولي أعمال المتابعة لأعمال الفرق.

7524A69E-26C6-49E1-8756-3FE2F5823ACF
مستشفى الغردقة العام 

وقامت فرق المكافحة بمدينة الغردقة بأعمال المكافحة المتكاملة بمناطق السلخانة، والمجزر الآلى، والسوق، وبمنطقة العرب، والسلام،  والشوربجى، وخلف المسجد القطرى بأبونواس،  وبمنطقة مبارك 7، ومبارك 11، ومبارك 12، ومبارك 13، ومبارك 14، والمركز الحضري، ومنطقة الأحياء، والشاطئ العام، والممشى السياحي.

B883E16F-051F-4156-8907-99BA978E8D9F
مستشفى الغردقة العام 

وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم السلخانة، والمجزر الآلى، ومنطقة جبل الزيت، والحدائق والشاطئ العام.

B57C7549-AD6C-4A28-8788-9B2254A6AD9D
مستشفى الغردقة العام 

وفي مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السلخانة، ومنطقة عمارات أبو النصر، وتم عمل أعمال مكافحة وتطهير لـ 40 محطة مياه وشارع الوحدة الصحية بسفاجا والشاطئ العام، وفي مدينة القصير تم تطهير وتعقيم السلخانة، ومنطقة السوق، وشارع البحر، ومنطقة الكورنيش، والمستعمرة،والممشى السياحى الجديد.

5AB229CB-AB8B-4429-B5FC-4A91E1E3716C
مستشفى الغردقة العام 

وبمدينة مرسى علم  تم رش وتطهير وتعقيم شارع 19، ومنطقة بلوكات خلف مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وتطهير المساجد، وشارع 68، وحى الزهور، وخلف العمارات، ونادى الصيد، والشاطئ العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.

صحة البحر الأحمر جديد وزارة الصحة الغردقة وزارة الصحة والسكان خطة تطوير التعقيم والتطهير الوحدة الصحية 2 مليون جنيه الخدمة الصحية الشواطئ والحدائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بنظام الإعارة.. شركة الإسكندرية للصيانة البترولية تطلب موظفين

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة