بـ 2 مليون جنيه.. دعم مستشفيات ووحدات البحر الأحمر الصحية بأجهزة أشعة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن دعم مستشفيات ووحدات الصحة بالمحافظة، بـ4 أجهزة أشعة متنقلة جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبًا.

مستشفى الغردقة العام

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، اليوم، أن تم دعم وحدة الزعفرانة الصحية، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، مستشفى سفاجا المركزى، بمستشفى الغردقة العام بأجهزة الأشعة الجديدة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية ولتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى و يجري توريد أجهزة طبية اخرى ايضا خلال الايام المقبلة.

مستشفى الغردقة العام

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لدعمها المستمر للمستشفيات البحر الأحمر وآخرها 4 أجهزة آشعة ديجيتال متنقلة بقيمة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه.

مستشفى الغردقة العام

- حملات مكبرة لمكافحة ورش الضباب والتطهير بجميع بمدن المحافظة

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن تنظيم حملات بجميع مدن المحافظة، للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير لجميع المساجد والشواطئ والحدائق العامة، حيث كلف فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحافظ، وفرق الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة، ورأس غارب ، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير والشلاتين، بالإشراف وتولي أعمال المتابعة لأعمال الفرق.

مستشفى الغردقة العام

وقامت فرق المكافحة بمدينة الغردقة بأعمال المكافحة المتكاملة بمناطق السلخانة، والمجزر الآلى، والسوق، وبمنطقة العرب، والسلام، والشوربجى، وخلف المسجد القطرى بأبونواس، وبمنطقة مبارك 7، ومبارك 11، ومبارك 12، ومبارك 13، ومبارك 14، والمركز الحضري، ومنطقة الأحياء، والشاطئ العام، والممشى السياحي.

مستشفى الغردقة العام

وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم السلخانة، والمجزر الآلى، ومنطقة جبل الزيت، والحدائق والشاطئ العام.

مستشفى الغردقة العام

وفي مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السلخانة، ومنطقة عمارات أبو النصر، وتم عمل أعمال مكافحة وتطهير لـ 40 محطة مياه وشارع الوحدة الصحية بسفاجا والشاطئ العام، وفي مدينة القصير تم تطهير وتعقيم السلخانة، ومنطقة السوق، وشارع البحر، ومنطقة الكورنيش، والمستعمرة،والممشى السياحى الجديد.

مستشفى الغردقة العام

وبمدينة مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم شارع 19، ومنطقة بلوكات خلف مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وتطهير المساجد، وشارع 68، وحى الزهور، وخلف العمارات، ونادى الصيد، والشاطئ العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.