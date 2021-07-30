تحرير 82 محضرًا تموينيًا ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، عن تحرير 82 محضراً تموينياً خلال أسبوع، وذلك في مجالات مختلفة، تهدف إلي ضبط الأسواق والوقوف أمام المخالفات، ومنع تداول وبيع السلع التي تخالف القرارات والقوانين.

تمكنت الحملات التي انطلقت بقيادة محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من تحرير، 30 محضر للعاملين فى عدد من المطاعم لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، و25 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و 8 محاضر شهادات صحية للعاملين بمحال السوبر ماركت، و2 محضر لبدالين تموينيين، و8 عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات ، و7 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، ومحضر لإستخدام أسطوانات بوتجاز فى مناطق مزودة بالغاز الطبيعى.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى، حملات رقابية على مطاعم طرح البحر أسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين، وذلك في إطار التعليمات المشددة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين.

تمكنت إدارة تموين الضواحى والجنوب بقيادة إبراهيم المصرى مدير الإدارة والسعيد صابر رئيس الرقابة، من ضبط 8 صفائح جبنه بيضاء منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزن الصفيحة 20 كجم، بما يعادل 160 كجم جبن أبيض فاسد وذلك داخل أحد محال السوبر ماركت نطاق الدائرة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي شأن آخر تمكنت الرقابة التجارية بمديرية تموين بورسعيد، من ضبط ورشة تقوم ببيع وتعبئة طفايات الحريق لجميع الشركات دون ترخيص أو تصريح، وذلك بدائرة حى العرب.

أكد "محمد عوض" وكيل المديرية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى المحال الغير مصرح لها والغير مرخصه من الشركات المنتجة، والتي تقوم ببيع وتعبئة وتجديد طفايات الحريق "تحت السلم"، وذلك بمنتجات رديئة، مؤكداً أنه ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الطفايات تسبب شديدة الخطورة حال إستخدامها.

وأشار" عوض "، أن المضبوطات مخالفة القرار 8 لسنة 1998 ، بشأن ضرورة التزام المنتجين للسلع الهندسية والميكانيكية والهندسية، وضرورة أن تكون مراكز الخدمة والصيانة بمعرفة الشركات، وان تكون مسجلة بالسجل الصناعي.

وجه ناصر ثابت مدير المديرية بالتحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .