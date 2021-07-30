الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تبدأ تطبيق تقنية استخلاص الماء من الهواء

استخلاص الماء من
استخلاص الماء من الهواء

أعلنت الإمارات عن بدء تطبيق تقنية استخلاص الماء من الهواء في مدينة العين، من خلال 6 أجهزة تم توزيعها في مناطق متفرقة من المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن نظام التقنية يقوم على استخراج المياه العذبة بإمداد مستمر من رطوبة الهواء، ومن دون استخدام المياه الجوفية والمحلاة، ما يسهم في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

ولفتت إلى أن جهاز استخلاص الماء من الهواء يتميز بإعادة تدوير وتوليد وفلترة وتنقية المياه واستخلاص مياه عذبة من الهواء.

وأوضحت أن الجهاز يتبع معايير الاستدامة، حيث إنه صديق للبيئة ولا تنتج عنه أي نفايات ويساعد في تنقية الهواء من البكتيريا وتعديل الرطوبة، كما أنه محدود الاستهلاك للكهرباء ولا يحتاج لعمليات صيانة كثيرة.

ونقلت الوكالة عن مدير المشروع، المهندس سلطان أحمد المصعبي، قوله إن النظام يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه كالطبقات الجوفية، وكذلك لا يعتمد على نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة.

وأضاف أن النظام يعتبر مصدرا مستداما للمياه النقية المفلترة بشكل مستدام، وصديقا للبيئة، ويحد من كمية المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية.

 

 

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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