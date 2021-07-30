الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

مصر في دورة الألعاب
مصر في دورة الألعاب الأولمبية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 134 لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وأضاف فاروق، أن البريد المصري يحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة، وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

طابع بريد تذكاري
طابع بريد تذكاري
البريد المصري طابع بريد تذكاري دورة الألعاب الأولمبية طوكيو مصر 2020

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