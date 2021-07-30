وزير التنيمة المحلية: قطاع التفتيش أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الدعم الذي يقدمه إلى قطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.

وأوضح شعراوي أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري، وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة، وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عامة، وتدريب العاملين به وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي، وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.

وأضاف “شعراوي” أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجي، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة.