الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنيمة المحلية: قطاع التفتيش أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الدعم الذي يقدمه إلى قطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.

وأوضح شعراوي أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري، وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

txt

وزير التنمية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة، وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عامة، وتدريب العاملين به وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي، وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.

وأضاف “شعراوي”  أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجي، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة.

وزير التنيمة المحلية قطاع التفتيش والرقابة ميكنة قطاع التفتيش مجال عمل الإدارة المحلية الادارة المحلية لوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء الأجهزة الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

«نهار شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-7-2021

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعى فى أكثر من شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة

ويتسحاق ونتنياهو أول المتلقين لجرعة ثالثة.. كيف تتعامل إسرائيل مع كورونا دلتا؟

بسبب يهود إثيوبيا.. وزيرة الهجرة الإسرائيلية تهدد حكومتها