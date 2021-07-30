الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لزيادة الإنتاجية وربحية المزارعين.. تحديث نظم الري في 385 ألف فدان

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

- جهود مكثفة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية


يأتي تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.


وانتهى قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة ، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر في مساحة 385 ألف فدان، بالنسبة لأراضي الري السطحي والجوفي من مساحة إجمالية قدرها 516 ألف فدان ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بلغت 99 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتي تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية. 


- مشروع متكامل للتحول لنظم الرى الحديث 


من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
 
وأكد رئيس القطاع لـ "الدستور" ، المردود الإيجابي المباشر لتنفيذ المشروع القومي والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

كما يقوم قطاع تطوير الري بوضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية .

وزارة تطوير زراعية أراضي ترشيد استهلاك المياه مشروع قومي الري الحديث

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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