حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 30 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة 30 يوليو 2021 على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، تحت تأثير المثلث الفلكي الناري وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة

عاطفياً: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبلياً.

صحياً: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة.

- الثور

مهنياً: لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر.

عاطفياً: إياك و التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلباً عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه.

صحياً: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائياً.

- الجوزاء

مهنياً: المثلث الفلكي الناري في أبراج صديقة، يشير إلى بعض المراكز التي قد تحتلها أو إلى قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والإبداع وتميل إلى تقديم المساعدة للزملاء.

عاطفياً: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر وكن إيجابياً في تعاملك معه، وتقرب منه قدر ما تستطيع ودعه يشعر أنك مهتم به.

صحياً: إرادتك القوية تسمح لك بالتخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة.

- السرطان

مهنياً: تعارض بشدة وحزم ومنطق أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك لأنك تدرك جيداً وضعك المهني الحساس.

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

- الأسد

مهنياً: يؤمن لك المثلث الفلكي بين القمر من الحمل والشمس من برجك، النجاح على المدى المنظور ويتحدث عن مكافآت وهدايا فلكية، وعليك التخطيط للغد ووضع الأسس المتينة للانطلاق نحو مشاريع واعدة.

عاطفياً: العمل بالنصائح ضروري، ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحياً: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر.

- العذراء

مهنياً: تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزاً للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقاً.

عاطفياً: أنانية الشريك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك الأمر والتصرف بفاعلية أكبر، وإيجاد أفضل السبل للحصول على الحل المقبول.

صحياً: بعض الانفعالات الناجمة عن مشاغل الحياة المهنية، تدفعك إلى التفكير في أخذ قسط من الراحة لإراحة أعصابك.

- الميزان

مهنياً: حاذر هواجس وافكاراً سوداً تنتابك، فقد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية.

عاطفياً: فتور في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية وتغمركما السعادة الكبيرة.

صحياً: عليك الابتعاد عن التدخين سريعاً، والقيام بهذه الخطوة بات ضرورياً.

- العقرب

مهنياً: بعد النجاح الذي حققته أخيراً في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك في العمل وفي الحياة الشخصية.

عاطفياً: تشعر بالشوق الى الحبيب وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه، وتتبادلان أحاديث شيقة ورومانسية.

صحياً: البحث في دفاتر الماضي عن الصحة الجيدة لا يفيد، المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة عليها.

- القوس

مهنياً: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشاريع بشكل أسرع.

عاطفياً: كن أكثر قوة ولا تضعف أمام الضغوط التى تقف بوجه علاقتك مع الحبيب، بل واجهها بشراستك المعهودة والصلبة.

صحياً: تصاب بآلام مفاجئة في العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر.

- الجدي

مهنياً: قد تخف الحظوظ تدريجياً، والمطلوب منك الرويّة والتعقّل، وخصوصاً في المجالات المادية والمهنية.

عاطفياً: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائماً، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟.. لماذا هذا التصرف، استفد من الظرف.

صحياً: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك.

- الدلو

مهنياً: تحاط بالزملاء وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت

عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة وتنهي العلاقة بطريقة سيئة.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عما قد يثير لك مشاكل أنت بغنى عنها، وتتركك في حال من عدم الاستقرار.

- الحوت

مهنياً: لا تحسم أمراً عقد اليوم قبل أن تتأكد من صدقه، وحاول اليوم أن تحسن علاقتك برؤسائك في العمل.

عاطفياً: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص يثير إعجابك من النظرة الأولى ويأسرك بأخلاقه وجماله.

صحياً: أقصد أقرب متجر لبيع الأدوات الرياضية، واشتر دراجة هوائية وانطلق بها في نزهات يومية.