الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تحضر حفل على الحجار بالأوبرا

وزيرة الثقافة والحجار
وزيرة الثقافة والحجار ورئيس الأوبرا

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضور ومتابعة حفل النجم على الحجار، الذي أقيم مساء أمس الخميس، على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن جولتها بمسرحي الجمهورية والقومي.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن القاهرة ستبقى عامرة بالإبداع الذي يعد أحد مفردات تطوير وتنمية الوطن.

 

وأضافت "عبدالدايم"، في تصريحات لها، أن أضواء المسارح في كافة ربوع مصر تؤكد تواصل رسالة التنوير، مشيرة إلى أن الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمعز

 

 وأوضحت أن الأنشطة الإبداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الإنسان من خلال القوى الناعمة.

 

وحرصت "عبدالدايم" خلال الحفل للاطمئنان على صحة النجم علي الحجار الذي استعاد لياقته الفنية، خاصة بعد تعرضه مؤخرا لوعكه صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، وقالت إنه تميز بمشوار فني براق قدم خلاله مجموعة من الأعمال التي ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعاني السامية، مشيرة إلى أنه قيمة فنية ثمينة ورمزاً للأصالة.

 

وكان علي الحجار قد استعرض رحلته الفنية التي تجاوزت 40 عاما من خلال أعماله التي قدمها خلال الحفل كان منها "في قلب الليل - عارفة - عنوان بيتنا -كل الجروح - الليل وآخره - زي الهوى - إنكسر - كناريا - اما أنت ناوي ع السفر - روحي فيكي - تجيش نعيش - تحت نفس الشمس - وأسيبك ليه - أعذريني - ولا تحلى الأيام - تساليني - ما فيناش م الخوف - السيرة الهلالية - وتعالى يا هوى - على قد ما حبينا وغيرها".

 

يذكر أن الفنان علي الحجار، من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوبرا الإسكندرية، 22 أغسطس المقبل برفقة الفرقة الموسيقية.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة النجم علي الحجار الحجار دار الاوبرا حفل علي الحجار عبد الدايم

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وائل لطفي

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