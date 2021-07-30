جيل بايدن تخضع لإجراء طبى سريع بعد زيارتها لجزر هاواى

أعلن المتحدث باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أنها ستخضع لإجراء طبي لإزالة جسم انغرز في قدمها بعد زيارتها جزر هاواي.

وقال المتحدث مايكل لاروسا إن الجسم انغرز في قدم السيدة الأولى أثناء جولتها في الشاطئ خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

وأضاف أن الإجراء الطبي سيجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني ، وأن الرئيس جو بايدن سيرافقها.

يذكر أن جيل بايدن ذهبت إلى هاواي للمشاركة في مناسبتين رسميتين بعد حضورها دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وفي وقت سابق، دعت جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى كلبها "تشامب"، الذي توفي برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة له، قائلة :"قلوبنا ثقيلة اليوم لأننا نعلمكم جميعًا أن الراعي الألماني المحبوب البطل توفي بسلام في المنزل، لقد كان رفيقنا الدائم العزيز خلال السنوات الـ 13 الماضية وكان محبوبًا من قبل عائلة بايدن بأكملها".

وتابعت: "حتى مع تضاؤل ​​قوة تشامب في أشهره الأخيرة عندما دخلنا الغرفة كان يسحب نفسه على الفور ويهز ذيله دائمًا ويستلقى على ظهره علينا لخدش الأذن أو فرك البطن أينما كنا، كان يريد أن يكون وكان كل شيء على الفور أفضل عندما كان بجوارنا".

وأضافت: "لم يكن يحب شيئًا أكثر من الاستلقاء عند أقدامنا أمام النار في نهاية اليوم، والانضمام إلينا كحضور مريح في الاجتماعات، أو التشمس في حديقة البيت الأبيض. في أيام شبابه ، كان أسعد مطارد لكرات الجولف في الحديقة الأمامية للمرصد البحري أو يتسابق للقبض على أحفادنا وهم يركضون حول فناء منزلنا الخلفي في ديلاوير".

واختتمت رسالتها قائلة : "في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنًا، كان معنا هناك، حساسًا تجاه كل مشاعرنا وعاطفتنا غير المعلنة. نحن نحب ولدنا الجميل الطيب وسنفتقده دائمًا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس السبت، في بيان رسمي، عن وفاة كلبه من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد)، واصفًا إياه بالحيوان الأليف المحبوب.