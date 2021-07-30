أطباء يضعون روشتة الوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

يشهد الوضع الوبائي في مصر، استقرارًا واضحًا، لاسيما بعد تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المتعافين، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة في مختلف مؤسسات وهيئات الدولة لتقويض انتشار الوباء في مصر.

وبالتزامن مع انخفاض تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وعليه طالب مستشار الرئيس للصحة باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى والدخول في الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى ان الدولة تسعى إلى توفير اللقاحات المضادة من الفيروس لكافة المواطنين من أجل تحصينهم ضد كورونا.

التباعد الاجتماعي لتجنب الموجة الرابعة

عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب جامعة الزقازيق، حذر من الوقوع في موجة رابعة جديدة من فيروس كورونا بسبب الإهمال من قبل المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد أستاذ الصحة العامة على اتباع إجراءات الوقاية خاصةً في تلك الفترة بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي لاسيما أثناء التواجد في الأماكن العامة ووسائل المواصلات، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حتى لا يكون الشخص عرضة للإصابة بالفيروس وتحمل أعراضه التي تشتد يومًا بعد يوم أثناء الإصابة به أو حتى بعد التعافي.

146 مليون جرعة لقاح بنهاية العام

ومن المقرر أنه في غضون العام الحالي سيتم توفير حوالي 80 مليون جرعة؛ ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر بين مصنعٍ محليًا ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، وذلك من أجل تطعيم جميع الفئات والمواطنين في مصر، وذلك بحسب وزارة الصحة والسكان.

وعن أهم الإجراءات الوقائية التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب الموجة الرابعة من كورونا يقول مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة.

تقوية المناعة لمواجهة الوباء

وأوضح بدران أن دور التغذية السليمة تعاظم خلال جائحة كورونا، إذ شدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على تناول وجبات الطعام الصحية حتى يستطيع الجسم التصدي للفيروس وأعراضه، موضحًا أنه في حال الإهمال في الصحة والتغذية سيؤثر هذا سلبًا على الجسم ويؤدي إلى تفاقم الأعراض التي من الممكن أن تضر بأجهزة الجسم.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أهمية ارتداء الكمامة الطبية الوقائية وتغييرها على مدار اليوم، فضلًا عن عدم التواجد في أماكن مزدحمة وغسل الأيدي باستمرار حتى مع استمرار انخفاض أعداد الإصابات.

ارتفاع عدد المتعافين في مصر

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن خروج 212 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228836 حتى أمس الأربعاء.