الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 158.4 مليون دولار صادرات مصر لإيطاليا خلال شهر

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإيطاليا شهريًا سجلت ارتفاع لـ 158.4 مليون دولار خلال أبريل 2021 مقابل 106.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.1 مليون دولار بنسبة 49.1%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات حديد وصلب جاءت فى المرتبة الأولى بين أهم صادرات مصر لإيطاليا بقيمة 35.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 28.3 مليون دولار بنسبة 412.8%، يليها المنيوم ومصنوعاته 23.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 8.4 مليون دولار بنسبة 54.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات لدائن ومصنوعاتها 16.6 مليون دولارخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 9.8 مليون دولار بنسبة 145.5%، كما ارتفعت وارداتها من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 16.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 14.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.8 مليون دولار بنسبة 13%، وصادرات أسمدة 14.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 20.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 5.7 مليون دولار بنسبة -28.4%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت  2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه  بنسبة 60.2  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0  ٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث  بلغت 5.92      مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021  مقابل 5.47 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (سيارات ركوب بنسبة   58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).

الاحصاء صادرات مصر إيطاليا واردات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

فرجاني ساسي.. خائن أم ضحية؟

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

إصابة منتخب مصر للميني فوتبول بالملاريا عقب العودة بكأس إفريقيا من نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير