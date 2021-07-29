«الإحصاء»: 158.4 مليون دولار صادرات مصر لإيطاليا خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإيطاليا شهريًا سجلت ارتفاع لـ 158.4 مليون دولار خلال أبريل 2021 مقابل 106.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.1 مليون دولار بنسبة 49.1%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات حديد وصلب جاءت فى المرتبة الأولى بين أهم صادرات مصر لإيطاليا بقيمة 35.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 28.3 مليون دولار بنسبة 412.8%، يليها المنيوم ومصنوعاته 23.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 8.4 مليون دولار بنسبة 54.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات لدائن ومصنوعاتها 16.6 مليون دولارخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 9.8 مليون دولار بنسبة 145.5%، كما ارتفعت وارداتها من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 16.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 14.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.8 مليون دولار بنسبة 13%، وصادرات أسمدة 14.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 20.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 5.7 مليون دولار بنسبة -28.4%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).