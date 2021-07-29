كارمن سليمان تعيش حالة من النشاط الفني المكثف على مسارح الإسكندرية

تعيش الفنانة كارمن سليمان، حالة من النشاط الفني حاليًا، خاصة انها تواصل البروفات الخاصة بمسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى»، التي تشارك في بطولتها أمام النجم يحيي الفخرانى، استعدادا إنطلاق العرض الأول يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس المقبل، على أحد المسارح الكبرى بالإسكندرية.

وتعد «ياما فى الجراب ياحاوى» التجربة الأولى لكارمن كممثلة على خشبة المسرح، بعد أن اعتادت على التواجد عليه والوقوف أمام الجمهور بشكل مباشر من خلال الحفلات الغنائية، وتجسد كارمن خلال المسرحية دور نجلة النجم الكبير يحيى الفخرانى، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الأغنيات والاستعراضات المختلفة بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم إياد نصار وشريف دسوقي ومحمد الشرنوبي وعلاء قوقة ولبنى ونس وعدد آخر من الفنانين بقيادة المخرج مجدى الهوارى.

من جهة أخرى، تستعد كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح دار اوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك فى الثامنة من مساء الخميس الموافق 15 من أغسطس المقبل.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، واتقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 110 جنيهات، الثانية بقيمة 160 جنيهًا، الثالثة بمبلغ 210 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددا من الشروط لحضور الجمهور الحفل أبرزها غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

وطرحت كارمن سليمان، مساء أمس الأربعاء، أحدث أعمالها الغنائية "لعبتي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعرة نور عبدالله، ومن ألحان مصطفى العسال، ومن توزيع عمرو الخضرة، والأغنية ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: "عمرك ما شفت واحدة ‎بتحب واحدة واحدة؟ ‎اياك فاكرنى سهلة ‎فى صبر والا.. محتاج مساعدة؟ ‎أنا يا سيدى فايقة متدلعة ورايقة اثبت كده وطاوعني ‎لو هي يعني مافيهاش مضايقة ‎لعبتى وحتتي ‎وليا أنا خطتى ‎بس تمشى عاللى أنا هقول عليه ‎فى الدلع والهنا ‎سيبنى اقول مين انا ‎واكتشفنى وشوفنى شاطرة قد ايه ‎هدوقك سعادة ‎حاجة فريش بزيادة كل اللى عيشته حاجة ‎واللى أنت هتعيشه.. جنبى حاجة".