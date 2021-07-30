دراسة: مدة مرض السكرى ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة جديدة أنه كلما طالت مدة إصابة الشخص بمرض السكري، زادت مخاطر الإصابة بفشل القلب أيضًا، وفقًا لتحليل ما يقرب من 10000 بالغ تم اتباعه لمدة تقارب 23 عامًا.

في تحليل متعدد المتغيرات، زاد معدل الإصابة بقصور القلب بشكل ملحوظ مع زيادة مدة مرض السكري، فمن بين 168 موضوعًا للدراسة، أي 2 % من إجمالي مجموعة الدراسة الذين يعانون من مرض السكري لمدة 15 عامًا على الأقل، كان معدل الإصابة بقصور القلب أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا من بين 4802 شخصًا بنسبة 49% ممن لم يصابوا أبدًا بمرض السكري أو مقدمات السكري.

ووفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي، كان لدى الأشخاص المصابين بمقدمات داء السكري والذي يقدرون بنسبة 32% من المشاركين بالدراسة، زيادة ملحوظة ولكن متواضعة في معدل الإصابة بقصور القلب الحادث بنسبة 16% أعلى من الأشخاص الذين لم يصابوا بمرض السكري مطلقًا.

«مرض قصور القلب زاد بشكل ملحوظ كلما زادت مدة الإصابة بالسكري»

وارتفع معدل الإصابة بقصور القلب بشكل أكثر حدة مع زيادة المدة بين أولئك الذين أصيبوا بمرض السكري، مقارنة مع أولئك الذين لديهم تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم.

ويعد تأثير مرض السكري على قصور القلب غير معروف جيداً ، لا سيما مدة مرض السكري، على الرغم من أن الاضطرابات التي تظهر في كثير من الأحيان في مرضى السكري، مثل ارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب السكري ، من المحتمل أن يكون لها دور في التسبب في قصور القلب.

كما حدد الباحثون، العديد من العوامل الديموغرافية والسريرية الأخرى التي أثرت على التأثير النسبي لمدة مرض السكري، حيث ارتبطت المدة الأطول بمعدلات أعلى من قصور القلب الحادث لدى النساء مقارنة بالرجال، والسود مقارنة بالبيض، ولدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا مقارنة بكبار السن.