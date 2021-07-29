الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1254 مواطن مجانا في قافلة طبية في دمياط

قافلة طبية في دمياط
قافلة طبية في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تنفيذ قافلة بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٢٤٥مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٢٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٥٦٠ تحليل معملى و فحص ٣٥ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بإجراء السونار.

قال اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إن أرصفة ميناء دمياط تداولت اليوم الخميس 21 سفينة .

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كل هذا الفساد

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