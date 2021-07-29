الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يعود للغناء بـ«حالة اكتئاب»

بوستر حالة اكتئاب
بوستر حالة اكتئاب

حالة من الجدل الشديدة، انتابت جمهور المطرب رامي صبري بعدما أعلن طرحه أغنية جديدة حملت عنوان "حالة اكتئاب" يتعاون فيها مع شقيقه الراحل كريم صبري الذي توفى عقب تعرضه لأزمة صحية وسط تكهنات بوفاته في ترعه المريوطية.

وأفصح صبري عن عودته مرة أخرى لعالم الغناء بعد غياب دام لأسابيع قليلة، عقب وفاة شقيقه إلاّ أنه قرر العودة مرة أخرى من بوابة عمل يشترك فيه مع شقيقه يحمل عنوان "حالة اكتئاب"، سيقوم بطرحها خلال أيام قليلة.

المتابع لأخبار شقيق رامي صبري قبل وفاته كان يعلم جيدًا أنه كان يريد الغناء لكنه دخل في سكه خطرة أودت بحياته في الأخير، ليقوم صبري بتحقيق حلمه عقب وفاته مباشرة، لتكون بداية العودة مرة أخرى للحفلات وطرح الأغاني المنفردة.

وعاد رامى صبرى للساحة الغنائية، بالمشاركة فى إحياء حفل زفاف لاعب النادى الأهلى حمدى فتحي، الذى أقيم هذا الأسبوع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم رامى مجموعة من أشهر أغنياته فى أول ظهور له بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الذى رحل عن عالمنا إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

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